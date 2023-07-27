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انطلاق بطولة padel العلمين وسط مشاركة جماهيرية كبيرة

كتب:

أحمد شوقي
09:05 م | الخميس 27 يوليو 2023
بطولة padel

بطولة padel

يشهد مهرجان العلمين، اليوم، العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة سواء على المستوى الفني أو الرياضي، وبالنسبة للأنشطة الرياضية التي انطلقت اليوم، بدأت بطولة رياضة البادل «padel» وتستقبل 100 لاعب محترف، كما أن هناك 3 ملاعب مختلفة مجهزة على أعلى مستوى.

انطلاق بطولة البادل 

شهدت رياضة البادل رواجا كبيرا في العالم ومصر، وعُرفت في المكسيك إذ كانت أول بلد عرف تلك الرياضة عام 1969، ومن ثم انتشرت في كل دول العالم.

وانطلقت البطولة الساعة 8 مساءً، وسط مشاركة جماهيرية كبيرة، وتنقل فعالياتها عبر قناة أون تايم سبورتس.

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