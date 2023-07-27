تزامنا مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، يرغب عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة علمي وأدبي لهذا العام، في معرفة رقم الجلوس كى يتمكنوا من الحصول على النتيجة فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميا.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات المقبلة

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المرتقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات المقبلة، وفور اعتمادها وإعلان أسماء الأوائل، سيتم إتاحة النتيجة رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية معرفة رقم الجلوس بالرقم القومي 2023 للطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال إدخال الرقم القومي لطالب الثانوية العامة، واتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية.

خطوات معرفة رقم الجلوس بالرقم القومي 2023 للطالب عبر موقع التربية والتعليم

1- تبدأ خطوات معرفة رقم الجلوس بالرقم القومي 2023 للطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي.

2- يقوم الطالب أو ولي الأمر الراغب في معرفة رقم الجلوس باختيار «بوابة الثانوية العامة».

3- سيظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل رقم الجلوس واختيار «عرض نتيجة الثانوية العامة»، والتي ستظهر مباشرة عقب إعلانها رسميا.