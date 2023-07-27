بديل جديد للذهب والفضة.. دبلة فولاذية من «التنجستين» بـ200 جنيه

قال سامح كرم، أحد تجار الفضة والمشغولات في الصاغة، إن هناك بعض المعادن التي تستخدم في صناعة المشغولات والحلي والدبل، التي لاقت شعبية كبيرة في السوق المصرية خلال الوقت الحالي، باعتبارها بديل متاح للذهب والفضة.

وأضاف «كرم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن هناك نوع جديد من الدبل، في الوقت الحالي، أصبحت البديل الأمثل والأوفر للذهب والفضة بالنسبة للشباب، يتم تصنيعها من مادة «التنجستين».

مادة فولاذية وصلبة بشكل كبير

وأشار إلى أن هذه المادة صنفت على أنها من المعادن الفولاذية الثقيلة الأكثر صلابة، كما يطلق عليها، وهو المعدن الأعلى من حيث درجة الانصهار من بين كل المعادن، حيث أن التنجستين لا ينصهر تحت درجة حرارة 3422 مئوية.

وأوضح أن معدن التنجستين يشبه الحديد في قوته، وتتوافر دبل مصنوعة من هذا المعدن الفولاذي في السوق المصرية بشكل كبير، ويتم بيعها بالقطعة وليست بالميزان، حيث تزن الدبلة الواحدة ما بين 8 و16 جراماً.

ولفت «كرم» إلى أنه يوجد منها درجات في الألوان، وهي أمريكية الصنع، وتباع في السوق المصرية بكل درجاتها، وكلما خفت في الوزن قل سعرهاـ والعكس صحيح.

سعرها يبدأ من 200 جنيه للدبلة

وأوضح أن سعر الدبلة في السوق المصري يتراوح بين 200 و400 جنيه، حسب جودتها، معتبراً أنها تمثل موضة جديدة فرضت نفسها في عالم صناعة الحلي، كما أنها بديل للدبلة الذهب والفضة، لعدة أسباب، أهمها سعرها أقل بكثير، كما أنها تتميز بألوانها وأشكالها المبهرة.