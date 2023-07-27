بعد سماح الحكومة بالعمل من المنزل يوم الأحد خلال أغسطس.. 4 دول تطبق القرار

بعد قرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، بعمل الموظفين من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس المقبل، في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، تستعرض «الوطن»، أبرز الدول التي تطبق تجربة العمل «أون لاين» من المنزل، ومنها هولندا وألمانيا وإيرلندا وروسيا.

هولندا: العمل من المنزل حق قانوني

في الصيف الماضي، وافق البرلمان الهولندي على تشريع لتأسيس العمل من المنزل كحق قانوني، مما يجعل هولندا واحدة من أولى الدول التي تمنح مرونة العمل عن بعد من المنزل، حيث أن جائحة كورونا دفعت السلطات إلى العمل عن بُعد، بدافع الضرورة، ولا تزال قطاعات كبيرة من الموظفين يعملون من المنزل، وبحسب البيانات، فإن نسبة العمال عن بعد في هولندا أعلى بأربع مرات من مثيلتها في المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ألمانيا: العمل عن بعد للقطاعين الحكومي والخاص

وعززت ألمانيا بشكل رسمي العمل عن بعد داخل القوات الألمانية الجديدة، منذ عام 2021، وأصبحت في تلك اللحظة كافة الشركات ملزمة بإتاحة العمل أمام الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة.

إيرلندا: خطط جديدة للاستجابة لتغييرات مفاجئة

وفي إيرلندا، دفع ارتفاع نسبة الموظفين الذين يعملون عن بعد من داخل منازلهم، السلطات إلى وضع خطط جديدة للاستجابة إلى التغيير المفاجئ، تحديداً بعد جائحة كورونا، حيث أصبح المدير يحتاج، خلال تلك الفترة، إلى عذر مقنع لرفض طلب موظف بالعمل من المنزل، بحسب موقع «يورو نيوز» الإخباري.

روسيا: إلزام المؤسسات بتوفير المعدات للعمل عن بعد

وتدعم روسيا في الوقت الحالي، عدداً كبيراً من الموظفين العاملين عن بعد من منازلهم، حيث أصبح لزاماً على أصحاب الشركات والمؤسسات تزويدهم بالمعدات والوسائل المتاحة لإنجاز عملهم عن بعد، وتشمل تلك المعدات الحاسوب والمكتب والكرسي.