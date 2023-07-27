نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط الدور الأول.. اعرف الطريقة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أنها ستكون في أول شهر أغسطس المقبل، ووفقا للدور الخدمي الذي تحرص بوابة «الوطن» على تقديمه نوافيكم في السطور التالية، طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط الدور الأول.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط الدور الاول

وتقدم بوابة «الوطن» نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ بالاسم فقط الدور الأول، بشكل حصري ومجاني وسلس، بشكل موثق ومؤكد، لذا لكل من يرغب في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط الدور الأول، عليه اتباع الخطوات التالية.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط الدور الاول

- الدخول على موقع «الوطن» من هنــــــا، لتسجيل البيانات الخاصة بالطالب المكونة من الاسم ورقم لجلوس والبريد الالكتروني ورقم التليفون، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط الدور الاول فور إعلانها.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيانات رسمية لها، عن نسب نجاح طلاب الصف الثالث الثانوي 2023، في 9 مواد أساسية، وتأتي على النحو الآتي:

- الكيمياء نسبة النجاح با بلغت 88.9%.

- التاريخ بلغت نسبة النجاح به 90.2%.

- الجغرافيا بلغت نسبة النجاح بها 91.6%.

- نسبة النجاح في الفيزياء 91%.

- اللغة العربية نسبة النجاح بها تجاوزت 90%.

- نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91%.

- نسبة النجاح في الجيولوجيا بلغت 91.1%.

- نسبة النجاح في الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%.