نتيجة الثانوية مجانا بالاسم ورقم الجلوس عبر natega thanwya emis gov eg

تُعد نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر رابط natega thanwya emis gov eg مجانًا بالاسم ورقم الجلوس، من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة 2023، خلال هذه الساعات، تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد الوزير الدكتور رضا حجازي، نتيجة الثانوية العامة لهذا العام.

مؤتمر لوزير التعليم الأسبوع المقبل لاعتماد النتيجة

ومن المرتقب عقد المؤتمر الصحفي الذي سيشهد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة وتكريمهم، داخل مقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتزامنا مع ذلك، خصصت بوابة «الوطن» الإلكترونية، رابط إلكتروني سريع لنشر نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل إعلانها بالمدارس، إضافة لرابط وزارة التربية والتعليم على الموقع الآتي natega thanwya emis gov eg مجانًا بالاسم ورقم الجلوس، وترصد السطور التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الوطن:

natega thanwya emis gov eg مجانًا بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن

- تبدأ خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بزيارة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 علي موقع الوطن.

- ثم كتابة اسم الطالب رباعي بشكل صحيح.

-تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب ومراجعته جيداً.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- تسجيل رقم التليفون الخاص بالطالب.

- الضغط على سجل.

- ستظهر على الفور نتيجة الثانوية العامة بالدرجات الكاملة.

- يعرف الطالب ناجحا أم راسبا أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.