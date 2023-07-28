6 أحداث دولية خلال 24 ساعة.. توتر بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

شهد العالم خلال الساعات القليلة الماضية، 6 أحداث دولية تنوعت ما بين عسكرية وسياسية، كان من أهمها، انتهاك الجيش الرواندي لحدود الكونغو الديمقراطية الواقعة وسط إفريقيا.

وفي إطار متابعة أحداث دولية، بصورة يومية، نرصد في التقرير التالي، أهم الأحداث في عدد من الدول حول العالم.

قوات رواندية تهاجم قوات كونغولية

وبداية رصد أحداث دولية، من الكونغو الديمقراطية، أعلن الجيش في الجمهورية، عن انتهاك الجيش الرواندي لحدود البلاد، مشيرا في بيان، إلى عبور قوات الدفاع الرواندية الحدود الكونغولية، أمس الخميس، الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي وهاجمت قوات أمن الحدود بهدف مواصلة محاولات تقويض الاستقرار وانتهاك سلامتها الإقليمية بشكل متعمد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.

وتمكن الجيش الكونغولي، من طرد «الإرهابيين» الروانديين من أراضي البلاد، على حد وصف بيان الجيش في الجمهورية.

روسيا: نيجيريا مهتمة بالحصول على مقاتلات «سو-75 شيكمت»

وضمن أحداث دولية، تصريحات مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوجاييف، حول وفاء بلاده جزئيًا بعقد توريد طائرات هليكوبتر مقاتلة من طراز «مي 35» إلى نيجيريا، مضيفا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضاف شوجاييف، أن نيجيريا مهتمة بالحصول على مقاتلات روسية، بما في ذلك الجيل الخامس من سوخوي «سو-75 شيكمت».

القبض على 4 أشخاص على خلفية 2 كيلو جرام من الكوكايين بالجزائر

وفي الجزائر، صادرت السلطات الأمنية، أكثر 2 كيلو جرام من الكوكايين وأكثر من 1200 قرص مهلوس من نوع بريجابالين، في أوماس في ولاية بسكرة جنوب شرق البلاد، فيما ألقت القبض على 4 أشخاص مشتبه فيهم أعمارهم تتراوح ما بين 27 و32 عاما.

وكشف تحقيقات «الدرك الوطني» في الجزائر، عن وجود مشتبه فيه أجنبي من دولة مجاورة يجري تحديد هويته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديا، أعلنت السلطات الروسية، ارتفاع مستوى التجارة بين «موسكو» وإفريقيا بنسبة كبيرة «3.7%» موضحة على لسان القائم بأعمال رئيس دائرة الجمارك في روسيا رسلان دافيدوف، لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، أن القارة الإفريقية، استطاعت ملأ الفراغ الذي تركته البلدان غير الصديقة في السوق الروسي.

قضائيا، خلصت المحكمة العليا في البرازيل إلى أن طلب «واشنطن» تسليم الروسي سيرجي تشيركاسوف، الذي يقضي عقوبة بالتجسس والاحتيال، لا أساس له من الصحة.

للمرة الأولى.. «ناسا» تستخدم قنوات احتياطية للتواصل مع الفضاء الدولية

وفي مجال أبحاث الفضاء، قال رئيس برنامج «محطة الفضاء الدولية» في وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، جويل مونتالبانو في مؤتمر صحفي عقده في مدينة «هيوستن» وسط جنوب الولايات المتحدة، إن مركز قيادة الرحلات الفضائية، فقد الاتصال بمحطة الفضاء الدولية صباح الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى إعادة الاتصال بعد 20 دقيقة بمساعدة روسيا.

وللمرة الأولى، يقع حادث بجبر الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا» على استخدام قنوات احتياطية للتواصل مع المحطة الفضاء، وفقا لما ذكره مونتالبانو.