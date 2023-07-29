افتتاح المهرجان القومي للمسرح اليوم

تنطلق مساء اليوم السبت، فعاليات حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة عشر، على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، في تمام الثامنة مساء.

أما الريد كاربت الخاصة بالمهرجان القومي للمسرح، ستنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بحضور الفنانين المكرمين وضيوف المهرجان، الذي يقام برئاسة الفنان محمد رياض.

افتتاح المهرجان القومي للمسرح

تشهد الدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح، تكريم عدد كبير من الفنانين، منهم خالد الصاوي ورياض الخولي وصلاح عبدالله ومحمد محمود ومحمد أبو داود ورشدي الشامي وسامي عبد الحليم وآخرين، ودورة المهرجان لهذا العام، تحمل اسم الزعيم عادل إمام.

لجنة تحكيم العروض المسرحية

وجرى إعلان أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية، وهم مجدى كامل وطارق مهران ومحمد الغرباوي وسحر حلمي والناقد جرجس شكري ومحمود حسن.

يذكر أنه كان جرى عقد مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، تم من خلاله الكشف عن كل تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح.