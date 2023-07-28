«حبي نفسك».. مبادرة جديدة لدعم الفتيات في الإسكندرية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مبادرة جديدة تحت عنوان «حبي نفسك» بهدف تعريف الفتيات بجمالها، وكيفية التعامل معها من خلال رسائل قصيرة للفتيات مثل أنتِ جميلة، أنتِ قويّة، أنتِ كافية.

مشاركة 80 فتاة

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» إن الهدف من مبادرة حبى نفسك هو نشر الثقة بالنفس بين فتيات الإسكندرية، وبدأت بمركز شباب المطار وشارك فيها 80 فتاه وسيدة من أعضاء المركز وسيتم تنفيذها بمختلف مراكز الشباب بالإسكندرية ونعطي رسالة للفتاة بأنها ليستِ وحدها، ونحن نحكم على أنفسنا تبعاً للمعايير التي يضعها المجتمع، أو مواقع التواصل الاجتماعيّ والمؤثّرات اللواتي يعكسن صوراً «مثاليّة» لجمال المرأة.

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تقبل الجسد

وأوضحت «الشريف» أن النظرة للجسد بإيجابية هي حركة تتمثّل بالتقدير، الإحترام والتعاطف مع الذات. هي تقبل جسدها كما هو، رغم التغييرات التي قد تطرأ عليه، وتقبل قدرته على العمل وممارسة الأنشطة. يشير مصطلح النظرة الإيجابية للجسم إلى التمكن من العيش براحة مع الجسد كما هو، أو الاهتمام به بشكلٍ صحي من خلال النظام الغذائي، الحركة، العناية الذاتية... ببساطة، هو الإحتفال بما هي عليه اليوم و تبني هذا المفهوم ليس مهمة سهلة، إلا أنه يستحق العناء، يؤدّي إلى تحسين الصحّة العقلية والجسدية وتشجيع المجتمع على أن يكون أكثر شمولاً وقبولاً للإختلاف.

أحبّي نفسك

وأشارت إلى أن تعليم الفتيات هو الأهم في عملية الوصول إلى نظرة إيجابية لجسدها، هو التركيز على نفسها ككل بدلاً من التركيزعلى أجزاء معيّنة من الجسد و أن تركز على شخصيّتها وتطويرها الذاتي، من خلال تحقيق شغف خاصّ بها أو إختيار هواية جديدة فجسد الفتاة ليس مجرد تحفة للنظر إليها، بل لإستخدامه على مختلف الأصعدة فكل يوم هناك فرصة للتعلم والنمو، و ليس عليها أن تكون مثالية لتكون الأفضل.