التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2023.. تعرف عليها

أوضحت وزارة التربية والتعليم، التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2023، المتبقي على إعلانها ساعات، معلنة عن نسب النجاح في مختلف المواد التي أداها الطلاب على مدار شهر ماراثون الامتحانات، لنتيجة الثانوية العامة 2023.

وتستعرض بوابة «الوطن»، في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2023، بحسب ما كشفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من واقع بياناتها الرسمية، وعن طريق مصادر مسؤولة بالوزارة.

التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2023.. نسب النجاح

وكشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2023، وخاصة نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أنها جائت كالآتي:

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%؜.

- نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%.

- نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1% .

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2023.. الأول لم يحصل على 100%

وأعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، عن التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن نسبة النجاح مرتفعة مطمئنا الطلاب وأولياء الأمور، منوها بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون متاحة بالاسم ورقم الجلوس، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــا.

وأكد المصدر، أنه لا يوجد طلاب حصلوا على نتيجة الثانوية العامة 2023، بنسبة 100%، موضحا أن سببه وجود الأسئلة المقالية هذه السنة، فالأسئلة المقالية ليس لها إجابة نموذجية واحدة.

التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2023.. الكنترولات استلمت النتيجة

وكشف المصدر عن باقي التفاصيل الكاملة لنتيجة الثانوية العامة 2023، وهي أن كنترولات الثانوية العامة استلمت نتيجة الثانوية العامة 2023، من المركز القومي للامتحانات، من أجل مراجعتها، ووضعها في الصورة النهائية، والعمل على تسكين الطلاب وفقا لحالاتهم.

يذكر أنه من المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023، في مؤتمر صحفي، خلال الساعات المقبلة، بمقر وزارة التعليم في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.