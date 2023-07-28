محفظة قرآن عبر قناة الناس: أفضل عمر لبدء الطفل في الحفظ من 3 لـ6 أعوام

قالت رانيا الوكيل، محفظة القرآن الكريم، إنَّ أفضل سن لبدء الطفل حفظ القرآن الكريم، وفقاً للمتعارف عليه، يبدأ من 3 إلى 6 أعوام، موضحةً أن أي عمر يلم فيه الطفل بتكوين جملة مفيدة ويكون قادراً على الدخول في حوار مع أمه بشكل مباشر بدون تفكير أو مساعدة أو «تهتهة»، يمكن خلاله بدء التحفيظ.

الوكيل: البدء بتحفيظ الطفل القرآن الكريم طالما قادر على قول جملة مفيدة

وأضافت «الوكيل» خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الطفل طالما قادر على قول جملة مفيدة وقادر على التفكير وربط الجمل فبالتالي يمكنه ترديد الآيات القرآنية خلف أمه أو محفظه وتقطيع الآيات الطويلة لتيسير عملية الحفظ والفهم.

حضور الطفل جلسات التحفيظ في هذا العمر

وتابعت محفظة القرآن الكريم، «أرى أنَّ العمر الأفضل لـ تحفيظ الأطفال القرآن الكريم يتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات كحد أقصى طالما يستطيع الكلام وفهم الجمل، قائلةً «إذا كان متكلماً.. لديه طلاقة في الكلام ويمكن له حضور جلسات التحفيظ أو جلوسه كمستمع بحلقات القرآن شرط ألا تطول هذه الفترة».