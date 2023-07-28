موعد المولد النبوي 1445 في السعودية.. تعرف على مظاهر الاحتفال

موعد المولد النبوي 1445 في السعودية، يحظى باهتمام عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة، إذ أن هذه المناسبة تعتبر من أهم الاحتفالات، التي يهتم بها المسلمون حول العالم، إذ تحتفل كل دولة على طريقتها الخاصة، ووفق عاداتها وتقاليدها.

موعد المولد النبوي 1445 في السعودية

يأتي موعد المولد النبوي 1445 في السعودية والدول العربية، ثابتًا هجريًا في الـ12 من ربيع الأول، أما ميلاديًا، فهو يتغير من عام لآخر، حسب التقويم الهجري الذي يعتمد على الشهور الهجرية التي يحسب عدد أيامها وفق حركة القمر وليس الشمس.

وحتى الآن فلكيًا، يمكن اعتبار موعد المولد النبوي 1445 في السعودية سيكون يوم الأربعاء 27 من سبتمبر المقبل، مع العلم أن هذا التاريخ قد يتغير من دولة لأخرى وفق الشهور الهجرية.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في السعودية

وذكرى ميلاد خير الخلق محمد صلي الله عليه وسلم، مناسبة عظيمة للمسلمين، يحتفلون بها كل حسب عاداته وتقاليده، لتظهر المحبة القائمة في القلوب لخير الأنام.

وفي المملكة العربية السعودية يتم الاحتفال بذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال فتح المساجد، وزيادة عدد الخطب الدينية، التي تتحدث عن فضائله وخصاله التي أنارت العالم، بالإضافة إلى القيم التي دعا إليها من خلال رسالته وهي السلام والمحبة.

كما يجري إضاءة 16 حزمة ضوئية ببرج الساعة بالحرم المكي، وهو أعلى برج في المملكة احتفالاً بالمولد النبوي، والتي يصل مدي تلك الأنوار لنحو 10 كيلومترات، فيما يتم تبادل التهانئ بين أفراد الأسرة والأصدقاء وزملاء العمل.