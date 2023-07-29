عاجل.. المؤشرات إيجابية.. نسب نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 أعلى من العام الماضي

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، التي من المتوقع ظهورها خلال الـ48 ساعة المقبلة، تستعرض «الوطن» نسب نجاح الطلاب في المواد هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، إذ كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023، إيجابية وأعلى من العام الماضي.

مقارنة بين نسب نجاح المواد هذا العام والعام الماضي

سجلت نسب النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 بالشعبتين العلمي والأدبي 90%، بينما سجلت في العام الماضي 2022 لطلاب الشعبة الأدبية 87.1% والشعبة العلمية 95.6%، أما نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي 2023، تجاوزت الـ91% فأكثر، في حين سجلت العام الماضي 2022 لطلاب الشعبة الأدبية 87.2% وشعبة علمي 95.3%.

أما نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء 2023، التي بلغت 88.9%، في حين سجلت العام الماضي 2022 للطلاب 86.2%، ووصلت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 2023 والتي بلغت 90.2%، فيما بلغت نسبة النجاح في عام 2022، نسبة نجاح 85.5%.

91.6% هي نسبة النجاح التي سجلت في مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2023، بينما بلغت نسبة النجاح في عام 2022، نسبة نجاح 87.3%، ونسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 2023 بلغت 91% وسجلت نسبة النجاح في العام الماضي 83.5%.

نسبة نجاح مادة الجيولوجيا

بينما سجلت نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة 2023 فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، فيما بلغت نسبة النجاح في العام الماضي 2022 91.2%، وكانت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 2023 والتى بلغت 88.5%،في حين بلغت نسبة النجاح في عام 2022، 91.2%.

وجاءت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 2023، بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة النجاح في عام 2022، 93.1%، بعد مقارنة نسب النجاح بين العامين، فمن المتوقع أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2023 إيجابية، وجاء مقارنة النسب وفق ما أعلنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 في 9 مواد، وهي: (اللغة الغربية - اللغة الأجنبية الثانية - الكيمياء - الفيزياء - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الجيولوجيا - الرياضيات التطبيقية).