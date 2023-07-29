انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، ان امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني تنطلق اليوم السبت، في جميع المديريات والمدارس بمختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف «بحيري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية أنهت كل الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني في الإسماعيلية للعام الدراسي 2022/2023، وتجهيز اللجان للطلاب.

5 آلاف و728 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات

وقال إن 5 آلاف و728 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في مادة اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 38 لجنة على مستوى الإدارات الثمانية.

وأوضح مدير تعليم الإسماعيلية، أن الامتحانات تستمر حتى 3 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه وجه بالتكاتف وتضافر الجهود في توفير الجودة والأمن المناسب للطلاب، لضمان سير عملية امتحانية منضبطة، بعيدا عن أي قلق وتوتر.

اجراءات احترازية في امتحانات الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

ووجه بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي في مدارس الإسماعيلية، وإنهاء أعمال النظافة والتعقيم المستمر لمقار اللجان، حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وكانت امتحانات النقل للثانوية العامة وصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، انطلقت منتصف شهر يوليو، وأنهتها الخميس الماضي.