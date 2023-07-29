«إكسترا نيوز» تستعرض صادرات مصر لدول أفريقيا: ارتفاع ملحوظ في 2022

عرض برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا عن صادرات مصر لدول إفريقيا، وأبرز الدول التي تصدر لها مصر، إذ رصد التقرير ارتفاع حجم صادرات مصر لأفريقيا خلال عام 2022 إلى 6.3 مليار دولار.

ارتفاع نسبة الصادرات المصرية إلى أفريقيا

أضاف التقرير أن الصادرات ارتفعت بنسبة 14%، مقارنة بعام 2021، وفي مقدمتها ليبيا، إذ استوردت من مصر بإجمالي 1.2 مليار دولار خلال عام 2022.

أكثر الدول الأفريقية استيرادا من مصر

أوضح التقرير أن السودان ثاني أكثر الدول الأفريقية استيرادا من مصر بنحو 929 مليون دولار، ثم الجزائر بنحو 881 مليون دولار، ويأتي المغرب في المركز الرابع بـ741 مليون دولار.

وكينيا تستورد من مصر بنحو 356 مليون دولار، في المركز الخامس، وفي المركز السادس تونس بـ307 ملايين دولار.

أضاف التقرير أن إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا خلال عام 2022، كان 8.6 مليار دولار.