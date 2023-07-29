«غباشي»: العالم أكثر سخونة بسبب الصراع السياسي والعسكري (فيديو)

كشف مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن تفاصيل تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من ظاهرة التغير المناخي ودخول الأرض في عصر الغليان العالمي، موضحا أن ما هو قادم عالم مختلف ومتغير.

الواقع على الأرض بات أكثر سخونة

وقال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التحذير بمثابة رسالة للقوى العظمى مفادها بأن الواقع على الأرض بات أكثر سخونة.

العالم بات أكثر سخونة بحكم الصراع السياسي والعسكري

وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العالم بات أكثر سخونة بحكم الصراع السياسي والعسكري بين القوى العظمى وبات على مشارف حرب عالمية ثالثة، بدأت إرهاصاتها بحسب الكثير من الخبراء.

وأوضح أن بولندا مرشحة للصدام وكذلك دول بحر البلطيق وفنلندا والسويد، مهددة بالدخول في النزاع العسكري المندلع في أوكرانيا، مرجعا سبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة إلى عدم اتفاق العالم على مسألة ضبط الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تسبب في التغير المناخي.