وفاة الشاعر عبد الحفيظ طايل صاحب ديوان مدمن الغناء

أعلن الناقد شعبان يوسف، وفاة الشاعر عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم فيما نعاه عدد من المثقفين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال شعبان يوسف: «الشاعر الطيب والجميل عبد الحفيظ طايل فى ذمة الله، العالم بيفضى من حوالينا، الله يرحمك ياعبده ويصبر أهلك»

من هو عبد الحفيظ طايل

يشار إلى أن الشاعر عبد الحفيظ طايل أصدر عددا من الأعمال الإبداعية من بينها «يحدث، وديوان مدمن للغناء، وحكايات الشرفة، ويحمل جثة ويغني، و«فقه الانتهاك».

من ديوانه «مدمن للغناء»:

ثمة أغان تصلح لحلاقة ذقن شخص بساق واحدة واستغنى عن العكاز

وأخرى لشرب القهوة واضعا ساقا على الهواء

وثالثة لحل المشكلات البسيطة

أما الصعوبات المركبة

فيلزمها ما يعن لي من أغان قصيرة وحادة وأحيانا غير مفهومة

كل ما أحتاجه هو ذاك اللحن الذي يتردد في دماغي بلا عازفين

مغن وحيد بساق وحيدة

تخلصت مني الجوقة والعازفون

- كما تخلص العالم من ساقي

ومنحوني فضاء فسيحا