«أسنان الإسكندرية» تحتفل بتخريج 880 طالبا مصريا ووافدا

احتفلت كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، اليوم، بتخرج دفعة البرنامج الدولي لهذا العام، وعددهم 130 طالبا، ودفعتي 2022 و2023 الدفعة الماسية، والبالغ عددهم 750 طالبا، بمجموع 880 طالبا وطالبة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

بداية الرسالة السامية لخدمة المرضى

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، عميد كلية طب الأسنان، عن سعادته واعتزازه بأبنائه الطلاب من خريجي الكلية، حيث تتوج هذه الاحتفالية جهد 5 سنوات من التعب والكد والعلم لتبدأ بعدها رحلة الحياة العملية والرسالة السامية لخدمة المرضى.

عميد الكلية: طريق العلم لا ينتهي

وأكد أن طريق العلم لا ينتهي، وضرورة الاستمرار في التعلم والاجتهاد والمثابرة لخدمة المجتمع، وقدم الشكر والتقدير لأولياء الأمور على كل ما قدموه من تضحيات لأبنائهم طوال فترة سنوات الدراسة، كما قدم الشكر لإدارة الكلية من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين على التنظيم والإعداد الجيد للحفل.

حضر الاحتفالية الدكتورة نادية الحاروني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها الطنطاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ممدوح شكري، مدير البرنامج الدولي بالكلية، وأعضاء مجلس الكلية، والدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، وهيئة التدريس والعاملين بالكلية، والطلاب الوافدين من أكثر من 10 دول عربية وأفريقية وآسيوية.