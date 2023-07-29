أحد أوائل الثانوية 2022 بالشيخ زويد: «دخلت كلية الطب ومفيش مستحيل في الحياة»

وجه محمد محمود الهلولي، أحد أوائل الثانوية العامة في الشيخ زويد بشمال سيناء، العام الماضي، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، لطمأنتهم قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، قائلا: «لا يوجد شيء اسمه مستحيل في الحياة، بالجد والاجتهاد تنال كل ما تريد، وتوفيق الله قبل كل شيء».

وعدت أمي أن أصبح طبيبا

وقال محمد الهلولي الذي التحق بكلية الطب جامعة العريش، لقد وضعت أمامي هدفا واحدا، وسرت اتجاهه، وهو أن أصبح طبيبا بشريا، «كنت عايز أعوض أمي وأختي عن سنين الحرمان، ووفاة أبي، وكان لدي إصرار وعزيمة لتحقيق أمنية أبي، خاصة مع إصرار والدتي على تحقيق أمنية والدي الذي كان يناديني الدكتور محمد، وأنا في الصف الثاني الإعدادي، وكان ينادي شقيقتي الدكتورة دنيا، وقد كانت في الثاني الثانوي، شقيقتي تخرجت من المعهد الفني الصحي بتقدير امتياز، وحصلت على التعيين في مستشفى الشيخ زويد، وأنا انتهيت من العام الأول في كلية طب العريش، بتقدير عام امتياز والحمدلله».

طالب الطب: حققت حلم أبي

وتابع طالب الطب: «وضعت أمام عيني أن أحقق أمنية أبي برغم أن ظروفنا كانت لا تسمح، ولكن أمي كانت تبكي كل يوم، وتقول لي أريد أن أراك طبيبا، لتحقق أمنية والدك»، وحصلت على 92% في الثانوية العامة العام الماضي، وكان مجموعي كافيا أن أكون ضمن أول دفعة تلتحق بكلية الطب جامعة العريش التي افتتحت العام الماضي، وتبدلت حياتي للأفضل، ونصيحتي لطلاب الثانوية العام، «لا تحاول أن تضع كل الهموم في رأسك مرة واحدة، الله دائما يختار لعبده الأفضل، بشرط أن يجتهد الإنسان وأن يؤدي ما عليه».