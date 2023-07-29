إزالة 154 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة 21 في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إزالة 13 حالة تعد، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز دسوق على مساحة 1365 مترا، على أملاك الري والصرف.

إزالة 154 تعديا على الرقعة الزراعية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، أن جملة ما تم إزالته 154 حالة تعد على مساحة 116 ألفا و64 مترا، مؤكداً أن الحملة مستمرة حتى 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد، أنه تم إزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية بقرى بمركزي بلطيم والحامول، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، موجها باستمرار الحملات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

استمرار حملات الإزالة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن حملات إزالة المباني المخالفة من علي الرقعة الزراعية، ضمن الموجة الثالثة، مستمرة وسوف نتصدي لها بمل حزم وقوة، بهدف الحفاظ علي المساحات الخضراء، والأراضي المنزرعة من عمليات البناء المخالف والتبوير من قبل بعض المواطنين.