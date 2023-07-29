تحرير 21 مخالفة لمخابز وضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بتحرير 21 محضرا تموينيا بعد قيام المديرية بضبط مخابز مخالفة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء فجر اليوم في شربين.

حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية

وأشار إلى أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز لمتابعة مدى جودة الخبز المعروض للمواطنين والحفاظ على الدعم.

تحرير 21 محضرا بالمخالفات التموينية

وأوضح أن الحملات المرورية التي جري تنفيذها اليوم أسفرت عن التالي:

- 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 11 : 22 جراما.

- 2 محضر تجميع بطاقات تموينية بإجمالي 491 بطاقة، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

- 2 محضر تصرف في إجمالي 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجراما.

- 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- محضر عدم تمكين الحملة من أداء عملها.

- محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

- محضر انتهاء من الإنتاج.

وأشار أنه في سياق متصل، تم ضبط 32 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلوجراما داخل إحدى المخازن، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.