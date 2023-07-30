8 كليات تحقق أحلام طلاب الأدبي في سوق العمل.. غير سياسة واقتصاد وإعلام

تعد كليتا الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية من الكليات الشهيرة التي يحلم طلاب الثانوية العامة بالالتحاق بها، باعتبارها «كليات قمة» رغم أن هناك كليات توفر مستقبلا جيدا في سوق العمل واكتساب المهارات.

وترصد «الوطن» 6 كليات يمكن لطلاب القسم الأدبي في الثانوية العامة الاعتماد عليها في سوق العمل وتطوير الذات وتحقيق الأحلام والطموحات من خلال بيئة تعليمية متخصصة ترتبط بمجالات واسعة في سوق العمل.

كلية الفنون

تشمل هذه الكلية تخصصات مثل التصميم الجرافيكي والفنون الجميلة والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي والتصوير الفوتوغرافي وغيرها، ويمكن للطلاب من خلالها تحقيق أحلامهم في مجال الفنون والإبداع.

كلية الآثار

تعد كلية الآثار من الكليات الرائدة في مصر وتمتلك الكلية تخصصات متنوعة مثل التاريخ المصري والإسلامي واليوناني والروماني وتكون مدة الدراسة فيها 4 سنوات، حيث يكتسب الخريج مهارات قيمة في التنقيب عن الآثار والعمل كمرشد سياحي أو تصميم البرامج سياحية في مصر ويمكن للطلاب المهتمين بالمجال السياحة أن يحققوا طموحاتهم من خلال هذه الكلية.

كلية التجارة

يمكن للطلاب الذي يريدون تحقيق أهدافهم من حيث العمل في المؤسسات المالية أو التجارية الالتحاق بكلية التجارة التي تتيح الفرصة لاكتساب مهارات قوية في التسويق والبورصة والأعمال المالية وفرص العمل في البنوك والمؤسسات المالية والعمل كمراقب مالي أو باحث مالي.

كلية الحقوق

تعد بوابة الدخول لعدد كبير من المجالات ليس فقط المحاماة فهي مؤهلة للعمل في المجال القانوني بالمؤسسات أو المنظمات الدولية حيث يمكن للخريجين العمل كمحامين أو مستشارين قانونيين في الشركات والمؤسسات، وتتيح لهم الفرصة للمشاركة في العمل القضائي وتحليل الوضع القانوني.

كلية رياض الأطفال

وتختص كلية رياض الأطفال بتأهيل الخريجين للعمل في مجال رعاية وتعليم الأطفال الصغار، ويمكن للخريجين العمل كمدرسين ومستشارين تربويين ومعالجين للأطفال الذين يعانون من اضطرابات التوحد إذ تمتد فترة الدراسة في الكلية 4 سنوات.

كلية التربية الرياضية

يمكن الاعتماد على تطوير الذات في المجال الرياضي أن يحقق طموحات الطلاب خريجي التربية الرياضية كون أن هذا المجال واسع من حيث اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف في سوق العمل ومدة الدراسة في كلية التربية الرياضية 4 سنوات.

كلية التربية

تعتبر كلية التربية من أهم الكليات في سوق العمل نظرًا لانها تقدم تعليمًا متخصصًا في مجال التعليم والتدريب، حيث تؤهل الطلاب ليصبحوا معلمين ومدربين محترفين في مختلف المراحل التعليمية .

كلية الآداب

كما أن كلية الآداب بجميع أقسامها من الخيارات الجيدة للطلاب الثانوية العامة ومن أهم الكليات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، وذلك لما توفره من فرص وبرامج تعليمية لتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الطلاب وتعريفهم بثقافات وتقاليد وعادات مختلفة مطلوبة في المؤسسات التعليمية والبحثية.