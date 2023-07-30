برقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 (الرابط والتفاصيل)

ينتظر طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023 وأولياء أمورهم وأسرهم، نتيجة الثانوية العامة 2023، لذا خصص موقع «الوطن» برقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك تيسيرا عليهم لمعرفة النتيجة فور ظهورها، وذلك من خلال هذا الرابط https://natega.elwatannews.com/ .

برقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت «الوطن»، أنه برقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال التفاصيل التالية، إليك الرابط والتفاصيل:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن من هنـــــا.

- كتابة الاسم رباعي.

- إدخال رقم الجلوس، لأنه برقم الجلوس اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023.

- اختيار الشعبة علمي أم أدبي.

- اختيار المحافظة.

- كتابة البريد الالكتروني.

- إدخال رقم التليفون.

- الضغط على سجل الآن لتصلك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم 2023 حين ظهورها.

حجب نتيجة الثانوية العامة لهذه الفئات.. اعرفهم

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حجب نتيجة الثانوية العامة 2023، لفئتين وهما: «الطلبة الغشاشين، والطلبة الذين الذين تسببوا في أعمال شغب وثُبت عليهم ذلك في التحقيقات».