محافظ القليوبية: 3 آلاف فرصة عمل في ملتقى لتوظيف الشباب بشبرا الخيمة

افتتح عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، ملتقى التوظيف الذي نظمته المحافظة، بالتنسيق مع مديرية العمل بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، لتوفير3 آلاف فرصة عمل للشباب في جميع القطاعات، والذي يستمر على مدار اليوم بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءً، ويستهدف توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة القليوبية في 85 شركة داخل وخارج المحافظة.

عرض فرص العمل المتاحة

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الملتقى، وشاهدوا إقبال الشباب على التقديم بالشركات، كما التقى ببعض الشباب وأصحاب الشركات المشاركة واطمأن على الوظائف المتاحة ومدى إقبال الشباب عليها، مشيرا إلى أهمية الملتقى الذي يرتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل.

وتقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف، وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب، موجها رسالة إلى الشباب داخل الملتقى حثهم فيها على استغلال فرص الوظائف المتاحة بالملتقى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق في تلك الوظائف.

فرصة حقيقية تناسب مؤهلات الشباب

وأكد المحافظ أن الملتقى يعد فرصة حقيقية للشباب لتوفير فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وتتوافق مع احتياجتهم، مشيرا أن المحافظة دائما داعمة لأصحاب الأعمال وتحرص على تقديم كافة التسهيلات لهم، مع تقديم كافة الرعاية والحفاظ على حقوق العمال، داعيا أصحاب الأعمال بالالتزام بالحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن العامل هو أساس وعصب الإنتاج.

تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة

كما أوضح المحافظ أن الملتقى يعد فرصة حقيقية أيضا لتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي «تكافل وكرامة» ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم لهم.

وعقب استماعه لعرض من الشركات عن فرص العمل المتاحة، أشاد «الهجان» بالجهود المبذولة من وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة، من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل في المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية «حياة كريمة، وتحيا مصر، ومنظومة التأمين الصحي الشامل».

ووجه المحافظ، مديرية العمل، بأهمية التأكد من شغل الفرص المتاحة بالملتقى، والتأكد من مصداقية تلك الفرص، ومتابعة ما تم شغله من تلك الوظائف، مشيرا أنه قام بتفقد عدد كبير من المصانع المختلفة بالمحافظة بهدف تشجيع المستثمرين وحثهم على توظيف عمالة لديهم لفتح أبواب رزق للشباب ومحاربة البطالة والتأكد على تأمين العامل صحيا واجتماعيا لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت إيمان شحاتة، مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن ملتقى التوظيف الذي جرى تنظيمه اليوم، سيوفر فرص عمل في العديد الأنشطة، من بينها الملابس والنسيج والتريكو والصحة والتعليم والزراعة وإنتاج الزيوت والعطور والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني وصناعات معدنية وخشبية وصناعات معدنية وخشبية وصناعة السراميك والبورسلين والتجارة والصناعة والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين.