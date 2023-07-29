السفير صلاح حليمة: القمة الأفريقية الروسية تسعى لخلق شراكة عميقة

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، تعقيبًا على القمة الأفريقية الروسية، إنه «هذه القمة تكتسب أهمية بالغة خاصة أنَّها تعالج تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وهي القارة الأكثر تضررًا من هذه التداعيات والأكثر سببًا فيها وهو الأمر الذي دعا دول القارة إلى أن تقوم بدور وساطة من أجل أن تتوسط للوصول لتسوية لهذا النزاع».

أزمات قارة أفريقيا

وأضاف نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc»: «هذه الأزمة جعلت هناك 3 أزمات وهي الغذاء والطاقة فضلًا عن عملية التمويل سواء تلك الأزمتين أو التمويل الخاص بعملية التنمية المستدامة».

«حليمة»: القمة تسعى لإيجاد نوع من الشراكة العميقة

وأكمل: «هذه القمة في واقع الأمر هي قمة تسعى لإيجاد نوع من الشراكة العميقة بين روسيا ودول أفريقيا والتنوع وربما في هذا الصدد تختلف عن القمة السابقة في عام 2017 وأنها تأتي في ظل ظروف وأوضاع دولية متغيرة وهناك اتجاه دولي لنظام جديد متعدد الأقطاب وتمّ التوافق على أن يكون هناك جهود مشتركة لتعزيز هذا التوجه».