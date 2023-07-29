«التضامن» تشارك في مؤتمر «المصريين بالخارج 4» بعدد من المحاور (تفاصيل)

تشهد النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات «المصريين بالخارج»، التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج كل عام؛ مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، خلال جلسة المحور الاجتماعي والخدمي، ضمن فعاليات هذه النسخة من المؤتمر، التي ستنعقد الاثنين المقبل، 31 يوليو الجاري، لمناقشة عدد من المحاور والملفات التي طالما طالب بها المصريين بالخارج، تحت مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز محاور «التضامن» خلال مؤتمر «المصريين بالخارج 4»، وفقا لوزارة الهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي.

أبرز محاور «التضامن» خلال مؤتمر «المصريين بالخارج 4»

- مناقشة قضايا الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج.

- مناقشة الرعاية الاجتماعية للمغتربين بالدول المضيفة.

- التوسع في التغطية التأمينية للمصريين بالخارج.

- تنشيط الأعمال المصرفية والتكافلية ببنك ناصر الاجتماعي.

- توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج.

- تنظيم معارض «ديارنا» للعاملين بالخارج، في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية.

- حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.

- بحث إمكانية إنشاء «صندوق أو وثيقة» يتضمن المزايا وبنود الدعم الاجتماعي.

- بحث فرص التمكين الإقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

- جهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.

- اشتراك المصريين بالخارج في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي.

- التوسع في نشر لجان الزكاة للمصريين داخل وخارج مصر.

- توفير المساعدة القانونية للمصريين بالخارج.

- شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية.