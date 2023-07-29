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حفل كايروكي يرفع شعار كامل العدد قبل بدايته بساعتين

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:45 م | السبت 29 يوليو 2023
حفل كايروكي

حفل كايروكي

ملأ الجمهور ساحة مركز المنارة لحضور حفل فرقة كايروكي، قبل بدايته بساعتين تقريبا، وذلك رغم ارتفاع درجة الحرارة.

وبدأ الجمهور التوافد على الحفل منذ الساعة الواحدة ظهرا، ومن المقرر أن تصعد فرقة كايروكي في تمام الساعة 8 مساء.

تفاصيل حفل كايروكي 

ويعتبر حفل كايروكي اليوم، الثاني بنفس الويك اند، وذلك بعد إحياء الفرقة حفلا يوم الخميس الماضي، رفع شعار كامل العدد.

وشهد حفل الخميس، حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، وجرى تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي؛ إذ تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل «لايڤ» يستطيع متابعة جميع تفاصيل الحفل من خلاله.

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