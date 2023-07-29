بدء تنسيق المرحلة الثانية لمدارس التمريض بمحافظة سوهاج غدا.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج اليوم، انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق مدارس التمريض، وبدء المرحلة الثانية من تنسيق مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة بسوهاج غدا 30 يوليو الجاري، ويستمر تلقى طلبات تقديم طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس العامة وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لمدارس التمريض وفقا للتوزيع الجغرافي حتى يوم الأربعاء 2 أغسطس المقبل، لمدارس البنين، حتى الخميس 3 أغسطس لمدارس البنات.

وحددت مديرية صحة سوهاج الحد الأدنى للتنسيق بمدارس التمريض بتنسيق المرحلة الثانية ب270 درجة للبنين و250 درجة للفتيات.

مدارس التمريض بسوهاج

ويطبق تنسيق المرحلة الثانية لمدارس التمريض بمحافظة سوهاج التابعة لوزارة الصحة، على 13 مدرسة تابعة للبنين والبنات هي مدارس، طما، والمراغة والبلينا وجرجا والمنشأة وسوهاج ودار السلام وأخميم، بينما تم اكتمال أعداد الطلاب بمدارس طهطا للبنين والبنات.

شروط التقديم لمدارس التمريض بسوهاج بالمرحلة الثانية

حددت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عدة شروط للالتحاق بمدارس التمريض بتنسيق المرحلة الثانية منها،

-الالتزام بموعد التقديم وفقا للمجموع ولمركز إقامة الطالب.

- سداد قيمة المظروف بالفيزا وليس يدويها وقيمته 50 جنيها ولا تسترد لأي سبب.

- تقديم صورة شهادة الميلاد وبطاقة ولي الأمر، وشهادة النجاح بالشهادة الإعدادية والصف الأول والصف الثاني الإعدادي من مدرسة بنفس مركز المدرسة.

-ولى الأمر الأب، يليه الأم بحالة الوفاة، أو من لدية توكيل رسمي بالولاية التعليمية أو حكم محكمة نهائي.

- التقديم يدوي وليس إلكترونيا لمختلف المدارس.