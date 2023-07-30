إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية على كوبري الواسطى ببني سويف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري الواسطى اتجاه شرق النيل، شمال محافظة بني سويف، اليوم، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة 3 في حادث أعلى كوبري الواسطى

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف إخطارًا يفيد بحادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى الواسطى بالقرب من مركز أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 3 من أسرة واحدة وهم عصام فوزي عبد الفتاح، 42 عاما، باشتباه كسر بالساق الأيمن، محمد فوزي عبد الفتاح رياض، 33 عاما، عامل، باشتباه كسر بالساق الأيمن، كريم أحمد فوزي 10 أعوام، طالب، بجروح وسحجات متفرقة.