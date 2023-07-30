إصابة شخصين صدمتهما دراجة نارية أثناء عبورهما الطريق بالمنصورة

أصيب شخصان صدمتهما دراجة نارية في مدينة المنصورة بالدقهلية، وجرى نقلهما إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

إصابة شخصين في حادث بالمنصورة

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بشخصين، وأسفر عن الحادث إصابة شخصين ونقلهما إلى المستشفى.

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، حيث أصيبا أثناء عبورهما الطريق وصدمتهما دراجة نارية نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في مدينة المنصورة، وتبين إصابة «محمد.م.ع»، 8 سنوات، مقيم بسندوب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«مصطفى.ع.م»، 48 عاما، مقيم بسندوب، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق الأيمن.

نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام للعلاج، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتحرير المحضر اللازم.