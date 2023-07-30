عاجل.. وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة إلى طلاب الثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بساعات، تمثلت في أن كل طالب حصل على درجاته التي يستحقها، وأنه لا توجد أي مساواة بين الطالب المجتهد بآخر غشاش، وأنّ جميع حالات الغش التي ضبطت بلغت 41 حالة، وسيتم إعلان الإجراءات العقابية المُتّخذة ضد الطلاب الغشاشين، في أثناء إعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2023 مُبشّرة لجميع الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، لافتاً إلى أنّ الوزارة عملت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب خلال أعمال التصحيح، وأنّ التصحيح سار بشكل منضبط ودقيق للغاية، ولم يُظلم أي طالب خلال أعمال التصحيح ورصد وتقدير الدرجات في شكلها النهائي.

وزير التعليم: جارٍ تحديد الأوائل وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وطمأن وزير التعليم الطلاب، قائلا: «اطمنوا نتيجة الثانوية العامة 2023 كويسة»، مؤكدًا أنّ نتيجة الثانوية العامة 2023 لا يشوبها شائبة، وأنّ كل طالب حصل على درجاته المستحقة، مؤكدًا الانتهاء من مراحل تجميع النتيجة وتحديد أوائل الثانوية العامة 2023، ومن ثم اعتمادها والبدء في إعلانها لجميع الطلاب.

وأشار وزير التعليم إلى أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، قاست الفهم ونتاج التعلم لدى الطلاب، وأن نتيجة الثانوية العامة مبشّرة للغاية، مؤكدًا أنّ وزارة التربية والتعليم تعمل على تقديم خدمات تعليمية متميزة لجميع أبنائها الطلاب، إضافة إلى تطوير منظومة العملية التعليمية.

وأكد أنّ الوزارة نجحت خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، في الحد من ظاهرة الغش الإلكتروني، وذلك بعد مراقبة جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وأيضاً تشكيل فريق مكافحة الغش الإلكتروني، الذي نجح في ضبط جميع حالات الغش التي وقعت خلال امتحانات الثانوية العامة هذا العام.