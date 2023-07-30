«الوطني الفلسطيني» يشكر السيسي لاستضافة مصر اجتماع الفصائل

وجّه روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الشكر باسم المجلس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستضافة مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من أجل معالجة الأوضاع.

وأضاف «فتوح»، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، على قناة «إكسترا نيوز»: «هذا شكر موصول لمصر بسبب موقفها الدائم والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، والاجتماع يأتي بعد ما قامت به حكومة اليمن المتطرف الإسرائيلية بخصوص الهجوم على مدننا وقرانا الفلسطينية».

وتابع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: «كان هناك دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لعقد الاجتماع من أجل وضع تصور فلسطيني لمجابهة العدوان والتغول الإسرائيلي الذي لا يتوقف أبدا عن السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات والقتل اليومي والإعدام خارج القانون، وسعي الحكومة الإسرائيلية إلى تهويد المناطق الفلسطينية كما نشاهد في القدس والضفة الغربية».

وأكد: «الكل يتمنى أن يخرج الاجتماع برؤية فلسطينية متطابقة ومتكاملة من أجل مجابهة العدوان، ما يتطلب منا أن نكون أكثر وضوحا في العلاقات بيننا كقوى فلسطينية، والتأكيد على أنّ منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».