500 ألف زائر لمصيف بلطيم في 3 أيام

كشف محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، في مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أن مصيف بلطيم، قد سجل رقما قياسيا خلال ثلاثة أيام بداية من يوم الجمعة حتي اليوم تخطى حاجز النصف مليون مصطاف، وذلك لقضاء عطلة الصيف، وهربا من حر الصيف.

مليون و500 ألف مواطن بمصيف بلطيم

وأوضح «محمود»، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم في كفر للشيخ، لـ«للوطن»، أن المصيف هذا العام سجل حتي اليوم نحو مليون و500 ألف زائر منذ بداية موسم المصيف في فصل الصيف، موضحاً أن مليون زائر قد دخلوا إلي المصيف في شهره الأول، بينما سجل خلال ثلاثة أيام فقط نحو نصف مليون زائر، بإجمالي مليون و500 ألف مواطن.

تطوير مستمر وتقديم خدمات فائقة للمصطافين

وأشار إلى أن أعمال التطوير في الكورنيش، والشوارع الفرعية والرئيسية في مصيف بلطيم، وإنشاء العديد من الحدائق العامة والمنتزهات، والملاهي، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مما جعل الآلاف من المواطنين يقبلون علي المصيف، كونه يتميز بالهدوء وأسعاره مناسبة للجميع التي تبدأ من 200 حتى 1250 جنيها.