مستر إكس لـ أحمد فهمي يحقق 411 ألف جنيه في دور العرض أمس

حقق الفنان أحمد فهمي بفيلمه «مستر إكس»، أمس، 411 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض .

نجاح فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ الفنان أحمد فهمي يسير بخطوات ثابتة وواضحة، إذ استطاع أن يحافظ على مكانته بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.

قصة فيلم مسترإكس

يجتمع كلا من الفنان أحمد فهمي مع الفنانة هنا الزاهد في أول تجربة سينمائية بعد الزواج، إذ أن الثنائي بدأ العمل سوياً من خلال الدراما، ولكن حالياً يشارك الثنائي في عمل فني واحد ويحمل اسم مستر إكس، واستطاع أن يقدم من خلال فكرة مختلفة وهي تطليق الرجال من زوجاتهم بعد مشكلات عديدة، وجاء ذلك بسبب «العقدة» التي سببتها له هنا الزاهد .

أبطال فيلم مستر إكس

يجتمع عدد من النجوم خلال فيلم مستر إكس، وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، ويشارك الفنان محمد أنور بدور مختلف، والفنانة رحاب الجمل، إذ تظهر بدور مميز وهي المساعدة الأولى لـ مستر إكس، والعمل من إخراج أحمد عبدالوهاب.