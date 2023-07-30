 تنسيق التمريض 2023-2024 في بورسعيد.. الشروط المطلوبة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد تنسيق التمريض 2023-2024 بورسعيد، وذلك بعد أن اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم النتيجة العامة لمدارس التمريض ببورسعيد بنسبة نجاح 99.2%.

تنسيق التمريض 2023-2024 بورسعيد

وبدأت مديرية الشؤون الصحية، برئاسة الدكتور أحمد أبو هاشم، في فتح باب التقديم لتنسيق التمريض 2023-2024 بورسعيد، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2023، موضحة شروط وكيفية التقديم في تنسيق التمريض 2023-2024 بورسعيد وتتضمن ما يلي:

- الحصول على شهادة إتمام المرحلة الأساسية «الإعدادية» أو ما يعادلها.

- أن تكون الطالبة المتقدمة مصرية الجنسية ومن أبناء المحافظة، وحاصلة على الشهادة الإعدادية منها.

- يتم إجراءات التنسيق والقبول بتنسيق التمريض 2023-2024 بورسعيد حسب كل محافظة، ولا تقبل الطالبات الوافدات من خارج المحافظة، مع الحرص على عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة حيث لا يزيد الفصل عن 30 طالبة.

تفرغ الطالبات طوال فترة الدراسة

- يشترط أن تتفرغ الطالبات للدراسة بموجب إقرار منهن مصدقا من ولي الأمر.

- اجتياز الاختبارات التي تشمل مستوى اللغة العربية والإنجليزية والتعامل مع الكمبيوتر، ولا تقل درجة القبول في هذه المواد عن 70% لكل مادة.

- اجتياز كشف الهيئة والاختبار النفسي وقوة الملاحظة والتحدث بلباقة وسرعة رد الفعل والاستجابة.

وبلغ إجمالي عدد الطالبات المقبولات ضمن تنسيق التمريض 2023-2024 بورسعيد، 472 طالبة، وتم توزيعن على مدارس التمريض على مستوى المحافظة.