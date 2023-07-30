بين ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة.. ماذا ينتظر المواطنون في أول أيام أغسطس؟

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا في الأيام الأولى من شهر أغسطس، قائلًا إنَّ طقس شهر أغسطس سيكون أفضل من شهر يوليو الحالي، رغم أنّه ذروة فصل الصيف.

ارتفاع نسب الرطوبة في أغسطس

وأضاف «القياتي»، لـ«الوطن»، أنّ من الناحية المناخية رُصدت تسجيلات الطقس خلال الشهر خلال السنوات الماضية، واتضخ أنّه يحمل أعلى نسب رطوبة بين شهور العام ككل، بسبب سيطرة منخفض الهند الموسمي الذي يجلب معه الكتل الحارة التي تمر على البحر المتوسط، وتتشبع بنسب كبيرة من الرطوبة، ومن المتوقع أن تكون متوسطات درجات الحرارة خلاله في حدود 35 درجة مئوية.

وأشار خبير الأرصاد، إلى أنّ التوقعات لدرجات الحرارة في المجمل ستكون أعلى من الطبيعي بالنسبة لفصل الصيف، وفي بعض الأيام سيشهد المواطنون درجات حرارة شديدة، ولكن التوقعات المبدأية تقول إنه رغم شدة الحراة، لكن هذه الموجات لن تكون طويلة مثل ما هو الحالي في يوليو الحالي، ولكنها تمتد يومين أو 3 على الأكثر.

حالة الطقس أول أيام أغسطس

كما أوضح أن الطقس بدأ في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين إلى 4 درجات، وهو ما يعد انكسارا للموجة التي استمرت لأسبوعين بمعدل أعلى من الطبيعي بحوالي 4 درجات.

وتابع «القياتي»، بأنّه مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تُشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، ورغم أنَّه الشهر الأكثر إحساسًا بالحرارة بسبب ارتفاع الرطوبة، لكن قيم درجات الحرارة خلاله تكون أقل من متوسط درجات الحرارة المسجلة في شهر يوليو الحالي.