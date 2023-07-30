المشدد 3 سنوات لمتهم قاد سيارته تحت تأثير المخدرات ودهس آخر في بورسعيد 

قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المشدد 3 سنوات، لمتهم قاد مركبة تحت تأثير المخدر ودهس آخر ببورسعيد، كما حكمت المحكمة بتغريمه 10 آلاف جنيها، عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية.

كانت محكمة بورسعيد قد انعقدت برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، وشريف فتحي كلحى،وتامر أحمد رضا، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم قاد مركبة تحت تأثير المخدر وتسبب في وفاة آخر.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم الجنوب أول والمتهم فيها إسماعيل جمعة عبد المقصود عطية، حيث أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا للحشيش وأحرز بقصد التعاطي مادة البنزوديازبين، وقادر المركبة الآلية تحت تأثير المخدر مما ترتب عليه وفاة المجني علي محمد أبو المعاطي.

وثبت أمام المحكمة أن المتهم البالغ من العمر 50 عاما، تسببت في وفاة المجني عليه نتيجة الاصطدام به عن طريق الخطأ حال قيادته للدراجة النارية تحت تأثير المخدر.

إيجابية تعاطي المتهم للمخدر

وثبت من تقرير المستشفى أن المتهم كان تحت تأثير المخدرات، كما ثبت من التحريات السرية للنقيب أحمد رجب معاون مباحث قسم شرطة الجنوب اعتياد المتهم على تعاطي المواد المخدرة .