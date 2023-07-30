مسافر مخمور يضع شركة طيران فى أزمة.. قام «بفعل مشين» مع راكبتين

تواجه شركة الطيران الأمريكية «دلتا» اتهامات قضائية، وقد يتعين عليها دفع تعويضات كبيرة، بسبب سلوك مشين لأحد المسافرين على متن إحدى رحلاتها، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

دعوى قضائية ضد شركة «دلتا» لممارسات تحرش

وبحسب الصحيفة، فإن فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، ووالدتها، رفعتا دعوى قضائية ضد شركة الطيران دلتا، حيث اتهمتا مسافراً بالتحرش بهما خلال رحلتهما على متن إحدى رحلات الشركة.

ووفقاً لما جاء في الدعوى القضائية، فإن التحرش وقع على متن طائرة تابعة لشركة دلتا، والتي كانت تقلع من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة باتجاه العاصمة اليونانية أثينا.

وزعمت الأم وابنتها في الدعوى القضائية التي رفعتاها، أنه تعرضتا للتحرش من قبل مسافر في حالة سكر على متن طائرة شركة دلتا، حيث تناول المسافر 11 كأساً من الكحول.

مضيفات الطيران تزود المسافر بالمزيد من الكحول

وعلى الرغم من توسل الأم وابنتها لمضيفات الطيران بالتوقف عن تزويد المسافر الذي كان في حالة سكر بمزيد من الكحول، إلا أن المضيفات لم تلتفت لمطالبهما، وتجاهلتهما بشكل صارخ.

وذكرت الأم وابنتها أن المضيفات واصلن تزويد المسافر، الذي كان في حالة سكر شديدة، بكؤوس إضافية من الكحول.

وبدت إحدى مضيفات الطيران في البداية غير متجاوبة مع شكوى الأم بشأن تعرض ابنتها للتحرش، واكتفت بطلب «الصبر» منها، ووفقًا لما جاء في الدعوى القضائية، فإن التحرش الذي تعرضت له الأم وابنتها من المسافر المخمور، لم يقتصر على الابنة فقط، بل تعرضت الأم أيضًا للتحرش من قبل المسافر.

الأم وابنتها تطلبان تعويضات من شركة الطيران

وبعد هبوط الطائرة في أثينا، تم السماح للمسافر الذي كان في حالة سكر ببساطة بمغادرة المطار، بدلاً من احتجازه لدى الشرطة.

وتطالب الأم وابنتها بالحصول على تعويض مالي بقيمة مليوني دولار.

ومن جانبه، أفاد متحدث باسم شركة دلتا بأن الشركة لا تستطيع الآن التعليق على الحادثة، التي لا تزال قيد النظر فيها في المحكمة.

وأضاف المتحدث أن شركة دلتا لا تقبل أي سلوك غير لائق يتعرض له أحد المسافرين على متن رحلاتها.