تحرير 93 محضرا تموينيا متنوعا في حملات مكثفة بسوهاج

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، 93 محضرا تموينيا مختلفا في حملات تموينية مكثفة، وفقا لما قاله المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين في سوهاج.

حملات تموينية متواصلة على الأسواق والمخابز

وأضاف وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المحاضر جرى تحريرها خلال اليوم الأحد، في قطاعات المخابز والأسواق والمطاحن في المواد البترولية شتى التخصصات.

وأوضح وكيل «وزارة تموين سوهاج»، أن مديرية التموين لم تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الأهالي حيث يتم تنفيذ حملات تموينية بشكل يومي في شتى أنحاء المدن في المراكز والقرى.

ضمان توفير السلع الأساسية بأسعارها الأساسية

وتابع وكيل وزارة التموين في سوهاج، أن هذه الحملات التموينية تهدف إلى ضمان توفير السلع الأساسية بأسعارها الأساسية للأهالي، ومكافحة الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار، كما تشمل زيادة الرقابة على المطاحن والمخابز والأسواق، وتنظيم حملات تفتيش متواصلة ومراقبة للتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة، ومنع أي تلاعب أو احتكار، كما تتضمن متابعة توزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق الشعبية والقرى النائية.

وتعمل جميع الإدارات التموينية في مديرية التموين والتجارة الداخلية، على تنفيذ هذه الحملات، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة لتحقيق أفضل النتائج.