كرنفال فلكلوري بتوقيع مزمار سيد الحسيني وهدى السنباطي

شهد ختام الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين في نسخته الأولى كرنفالاً فلكلورياً على مسرح الشارع بحضور فرقة مزمار سيد الحسيني، والفنانة الشعبية هدى السنباطي، اللذين استطاعا جذب السائحين العرب والأجانب المقيمين في مدينة العلمين للرقص والغناء معهم.

قدّم مزمار سيد الحسينى فى بداية فقرته عدداً من الأغنيات الشعبية التراثية على نغمات المزمار ورقص التنورة، من بينها أغنيات «بتنادينى تانى ليه؟»، و«عالعين موليتين»، و«بص على الحلاوة»، و«البت بيضا»، كما قدّما نسخة فلكلورية من أغنية الفنان رامى عياش والفنان أحمد عدوية «الناس الرايقة»، ثم صعدت الفنانة هدى السنباطى التى أشعلت المسرح بأداء عدد من مواويلها الغنائية والتى أكملتها بأغنية الفنانة الراحلة خضرة محمد خضر الشهيرة «ميتى أشوفك».