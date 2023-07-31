الثالث على الجمهورية علمي رياضة: كنت بذاكر 6 ساعات يوميا

عبر الطالب أسامة محمد يوسف نصار ابن محافظة المنوفية، عن سعادته بحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، قسم علمي رياضة، مؤكدا أنه كان يطمح في الحصول على مركز متقدم، لكنه تعثر في حل مسألة في مادة الفيزياء وهي ما أثرت عليه.

الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة علمي علوم

وأضاف الثالث على الجمهورية في الثانوية العامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السر في تفوقه هو اجتهاده طوال العام الدراسي، مشيراً إلى أنه كان يذاكر 6 ساعات يوميا في سبيل الوجوب إلى هدفه إلى وضعه أمام عينيه منذ دخوله الثانوية العامة 2023.

وأضاف أن الزغاريد لم تتوقف منذ اتصال مسؤولي وزارة التربية والتعليم به، مشيراً إلى دعم أسرته وله الكبير طوال العام الدراسي الطويل، وتقديم كله الدعم له.

تهنئة من وكيل وزارة التربية والتعليم

من جانبه، هنأ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الطالب أسامة محمد يوسف نصار الطالب في مدرسة التربية الإسلامية الخاصة في شبين الكوم، على حصوله على المركز الرابع مكرر علي مستوى الجمهورية علمي رياضة، مؤكدا أن المنوفية دائما ما تحتل مراكز الصدارة على متسوى التعليم في مصر.