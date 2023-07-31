محافظ كفر الشيخ: رفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 2 مليون 841 جنيها

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال وخاصةً في قطاع الكهرباء، لتحسين الخدمة للمشتركين، وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة، لافتاً أنّه تم تحسين الجهد ورفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 2 مليون 841 جنيهاً.

تغيير 5500 طن موصلات بفوه بتكلفة 700 ألف جنيه

وأضافت المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّه جرى إحلال وتجديد مغذى «العريان» بفوه، عن طريق تغير 29 عمود، بالإضافة إلى تغيير 5500 طن موصلات بفوه بتكلفة 700 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذيات «شباس الملح، والعجوزين، والنوايجة» شمال دسوق، بزرع 21 عمود جهد متوسط، بتكلفة 400 ألف جنية، وإحلال وتجديد مغذيات «كفر مجر، وحنكة» جنوب دسوق بـ21 عمود جهد متوسط بتكلفة 416 ألف جنيه.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض

وأوضحت «أبو كيلة»، أنّه جرى إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض، بإحلال وتجديد قرى «غاضوب، ومجدى عمر، والمنصور، والعمرانية، وتعاون أول، وشحاتة، وطلعت، وعبد المطلب، والسادات، والسنترال، والشهيد الشرقاوي، والحفير، وأبو سكين، والإصلاح- الزيني، وكوم الدهب، وماهر» بـ124 جهد منخفض بتكلفة 330 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بمدينة مطوبس لـ4 محولات بـ51 عمود بتكلفة 310 ألف جنيه، وإحلال وتجديد قرى «المنشية، والمستجدة، والشيخ، وفادى ناصر» وذلك بـ72 عمود جهد منخفض تغير 2.5 كم موصلات بفوه بقيمة 205 ألف جنيه.

تطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمركز مطوبس

وأفاد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، أنّه بناءً على ما تم ذكره من أعمال إحلال وتجديد تم رفع قدرات سلاسل المحولات، فجرى تكبير قدرات 3 محولات بسلسلة الشيخ اللبان بمدينة كفر الشيخ قدرة 1000 ك.ف بتكلفة 480 ألف جنيه، وجارى العمل في عملية تطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمركز مطوبس، وتم الانتهاء من تركيب 216 كشك بالمحول جديد، وزرع 1059 عمود جهد متوسط، وشد موصلات الجهد متوسط بكمية 203 طن، وتم إنشاء كابلات جهد متوسط بكمية 150 كم، وتغيير 15 ألف و72 عمود جهد منخفض، و411 موصلات معزولة.