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السابع على الثانوية العامة علمي رياضة: «حققت حلمي وهدخل كلية الهندسة»

كتب:

رفيق محمد ناصف
01:15 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
مارسلينو سامر أوائل الثانوية العامة 2823

مارسلينو سامر أوائل الثانوية العامة 2823

تسيطر حالة من السعادة والفرحة على أسرة الطالب مارسلينو سامر سعيد سيدهم، الحاصل على المركز السابع في نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023، شعبة علمي رياضة، وذلك لحصول ابنهم على الدرجات النهائية وتحقيق حلمه.

عبّر الطالب صاحب المركز السابع على مستوى الجمهورية في نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023، عن سعادته، بتحقيق حلمه وأنه حقق مركزا ضمن أسماء الأوائل في الثانوية العامة 2023، وحصوله على المركز السابع في شعبة علمي رياضة.

أوائل الثانوية العامة 2023

وأوضح لـ«الوطن» أنه كان يحلم بدخوله كلية الهندسة، وأنه مع دخوله المرحلة الثانوية قرر الالتحاق بشعبة علمي رياضة، ورفض علمي علوم رغم أنه من المتفوقين في المواد العملية في شعبة علمي علوم، ولكنه يعشق الهندسة، «بعد تعب وسهر حققت حلمي وهدخل كلية الهندسة».

وكشفت والدة الطالب مارسلينو سامر، إن ابنها حصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة 2023، معبرة عن فرحتها وسعادتها بتفوق أبنها، وأنه كان يكرس وقته كله للمذاكرة، وقرر عدم ممارسة جميع هوياته من كرة قدم ورسم وتصميم مواقع، والقراءة في الروايات وفضل المذاكرة وفقط.

أوائل الثانوية العامة 2023.. توقع الأسرة

وأشارت لـ«الوطن» إلى أنها والأسرة كانت تتوقع أن يحصد ابنها الدرجات النهائية ويكون من ضمن أوائل الشهادة الثانوية العامة 2023، كونه طالبا متفوقا من صغره وفي جميع مراحل التعليم، وأنه طالب في مدرسة الأمريكان بطنطا.

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