والد الأولى على الجمهورية علمي علوم يكشف سر تفوق ابنته: «حلمها اتحقق»

فرحة وسعادة عمت أرجاء منزل الطالبة أميمة محمود صالح ابنة قرية برج النور في مركز أجا، بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم، وتلقيها مكالمة من وزير التربية والتعليم لتهنئتها بالتفوق.

وعبر محمود صالح والد الطالبة أميمة ابنة برج النور بالدقهلية، خلال حديثه لـ«الوطن» عن سعادته الكبيرة، موضحا أنه كان يعمل في العيادة الخاصة به حتى تفاجأ بابنه يخبره بالأمر:«دخل عليا العيادة وقالي أنت مين، قولي أنت مين، تفاجأت، لكن بعدها قالي أني والد الأولى على الثانوية العامة على الجمهورية».

«وقفت لحظة مقدرتش أستوعب اللي حصل، لكن بعدها فرحت وخلصت شغلي ورجعت على البيت، أميمة أول ما رأتني حضنتني، فضلت ماسك فيها دقيقه من شدة الفرح»، بحسب تصريحات والد الطالبة.

وأكد أن المنزل شهد ازدحاما كبيرا من قبل الأهالي والجيران، الكل في حالة فرحة وسرور بنجاح ابنتهم وابنة القرية في الثانوية العامة:«كنت متوقع أن أميمة تجيب مجموع كويس لكن صدمة الأولي كبيرة ده فضل من ربنا علينا».

حلم الالتحاق بكلية الطب

وأوضح أن أميمة تحلم بالالتحاق بكلية الطب: «حلمها كلية الطب، ونفسها تكون زي عمتها، والحمد لله أول خطوة في الحلم اتحققت، بفضل توفيق ربنا ودعواتنا ليها».

نصيحة سر تفوق الأولى على الجمهورية

وأضاف أنه قدم نصيحة لأميمة في بداية الثانوية العامة:«قلت لها أنها لو ذاكرت لمدة 4 ساعات كل يوم هتحقق حلمها وتجيب مجموع كويس، والحمد لله هي عدت كل المتوقع في نتيجة الثانوية العامة، وجابت المجموع الكويس والمركز الأول على الجمهورية».