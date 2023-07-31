الرابع على الجمهورية علمي رياضة: كنت مرعوب ولما الوزارة بلغتني ارتحت نفسيا

«كنت مرعوب ولما الوزارة بلغتني ارتحت نفسيا».. بهذه العبارات عبر الطالب زياد محمد سعد حماد من مدرسة العبور الثانوية بنين الرابع على مستوى الجمهورية علمي رياضة، ضمن أوائل الثانوية العامة 2023 ابن محافظة القليوبية حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه يهدى نجاحه لوالده الذي يعمل تاجرا بسوق العبور ولوالدته ربة منزل التى سهرت الليالي من أجله.

زياد حققت حلمي وهلتحق بكلية الهندسة

أضاف «زياد»، الرابع على مستوى الجمهورية علمي رياضة ضمن أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023، أنه كان يذاكر قرابة الـ8 ساعات فى اليوم، وكان يحلم بالالتحاق بكلية هندسة والعمل فى مجال الهندسة والحاسبات وطلب الله أن يكلل جهده بالنجاح.

أشار «زياد»، إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الترتيب، بل أقصى أمنياته تحقيق مجموع يؤهله لدخول كلية الهندسة مشيرا إلى أن أسرته اليوم في العيد وسيطرت عليها الفرح، وأن والدته طارت من الفرحة بعد ما عرفت أنه من الأوائل وإعلان النتيجة وأنه من ضمن أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 واتصال وزير التربية والتعليم به لدعوته لحضور مؤتمر إعلان النتيجة.

والد زياد فرحة لا توصف

وقال والد زياد لـ«الوطن»، «الفرحة اللي فرحتها ملهاش وصف دي أول مرة أفرح الفرحة بالشكل ده إحساس لا يوصف.. ربنا كلل نجاحك ومجهودك»

أضاف الأب كنت متوقع لأبنى التفوق وكنت بقول له «الوزير هيتصل بيك وقولتله ربنا هيراضيك» موضحا أن زياد له 5 أشقاء سعد ورغد ويحي وعمرو في مراحل تعليم مختلفة وأتمنى لهم التوفيق