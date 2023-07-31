نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 تتخطى العامين السابقين.. 78.8%

اعتمد الدكتور رضا جازي وزير التربية والعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022-2023، بنسبة نجاح 78.8%، وهي نسبة أعلى من العام الماضي، وهنّأ الطلاب الأوائل خلال الاتصال بهم هاتفيًا، معربًا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

نتيجة الثانوية العامة

ارتفعت نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الماضي، والتي سجّلت نسبة نجاح 75.04%، وكان نسبة نجاح شعبة علمي علوم 78.32%، وشعبة الرياضيات 81%، والشعبة الأدبية 68%، فيما كانت نسبة النجاح في الفيزياء هذا العام بلغت 83.5% والتاريخ 85%.

نتيجة الثانوية العامة 2021

أما نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021، فبلغت 74%، وفقًا لإعلان وزارة التعليم، إذ حققت الشعبة العلمية نسبة 76%، فيما كانت نسبة النجاح 70% للشعبة الأدبية.

وستُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.