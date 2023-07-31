أسرة العاشر على الجمهورية في الثانوية العامة تحتفل بنجاحه: «مكناش متوقعين»

تعالت الزغاريد وأغاني النجاح أسفل منزل مروان عفيفي العاشر على الجمهورية علمي رياضة بمنطقة الجولف بحي الشرق ببورسعيد، بعد اعتماد وزير التربية والتعليم لنتيجة أوائل شهادة الثانوية العامة.

جدة مروان تغني وتزغرد

ووقفت جدة مروان الحاجة رقية أسفل العمارة التي يقطن بها لتزغرد وتردد أغاني النجاح منها وحياة قلبي وأفراحه، فور اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 مؤكدة أنها كانت متوقعة التفوق لمروان لكن حلم أن يكون من العشرة أوائل الثانوية العامة كان بعيد المنال.

من جانبه، قال الأب أحمد عفيفي والد مروان ويعمل محاسب بإحدى البنوك أن ابنه متفوقًا واعتمد من بداية السنة على المذاكرة والالتزام وكان يحرص على تنظيم وقته، وتوقع له التفوق ولكن ليس من العشرة الأوائل.

مازح ابنه قبل النتيجة: «اشحن موبايلك عشان الوزير يكلمك»

وأوضح أنه مازح مروان قبل نتيجة الثانوية العامة بساعات قائلًا: «اشحن موبايلك علشان الوزير يكلمك وضحك الأب والأم ومروان وشقيقه الأكبر بكلية الصيدلة».

وأكدت الأم أن ابنها كان متفوقًا ويحرص على الصلاة في وقتها وملتزم بالمذاكرة، وفوجئت بالأهل يتصلون بها وأخبروها أن ابنها ضمن العشرة الأوائل، فلم تتمالك نفسها من البكاء.

حلمه دخول الهندسة

أما مروان فكان صامتًا مبتسمًا يحضن والديه وجدته، مؤكدًا أن حلمه دخول كلية الهندسة ولم يتخيل أن يكون من العشرة الأوائل.

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فور اعلان وزارة التربية والتعليم لها.