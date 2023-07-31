الأول مكرر «علمي رياضة» في الثانوية العامة: «النجاح مش ضربة حظ»

«اعمل اللي عليك من أول السنة وربنا كريم، والباقي عليه»، هكذا نصح الطالب زياد محمد سعد حماد الحاصل على المركز الأول مكرر في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة من مدرسة العبور الثانوية بنين في محافظة القليوبية بمجموع 405 درجات طلاب الثانوية العامة المقبلين على هذه المرحلة.

التفوق ليس ضربة حظ

وأوضح الأول مكرر على مستوي الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة، أن النجاح ليس ضربة حظ بل يحتاج لجهد وعمل، مشيرًا إلى أنه يجب أن ينظم كل طالب وقته ويستثمره من أول السنة حتي يستطيع الحصاد آخر العام، وتحقيق ما يتمناه.

أهم هدية نظرة الفرحة من أسرته

وتابع زياد الأول مكرر علمي رياضة في نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أن أكبر هدية لها بعد تفوقه هي نظرة الفرحة في عيون أسرته وخاصة والده التاجر بسوق العبور ووالدته الذين لم يبخلا عليه بأي شئ أو جهد أو دعاء بجانب الدعم والمساندة ليكون من الأوائل، مشيرا أنه يحمل لهم دين كبير في عنقه لما وصل إليه.

أسعى لدراسة الهندسة الصيدلانية

وأوضح أنه بهذا التفوق في الثانوية العامة 2023 أصبح على أول الطريق لتحقيق حلمه هو دراسة الهندسة الصيدلانية وهو مجال جديد ومبتكر مشيرا إلى أنه سيدرس الحصول على منحة في هذا المجال وفق المتوافر داخليا أو خارجيا.

أصعب سؤال في الثانوية العامة

وعن أصعب سؤال في امتحانات الثانوية العامة 2023 بالنسبة له أوضح زياد أنه كان في أحد جزئيات اللغة العربية، ولكنه لايتذكرها جيدا ولكن ليس سؤال تلت التلاته حيث أنه كان بالنسبة له سهل وقام بحله

وأكد أنه يعشق كرة القدم ويحب مشاهدة المباريات وأنه كان يلعب مع زملاء الكرة في أوقات الفراغ ولكنها ليست هواية مشيرا أنه لم يستطع الاستغناء كليا عن التواصل الاجتماعي والفيس بوك خلال سنة الثانوية العامة وكان يستخدمه ويوظفه في الدراسة وفس وقت الفراغ كان يقوم بالتسلية من خلاله

يذكر أن الطالب زياد محمد سعد حماد ابن محافظة القليوبية حصل علي المركز الاول مكرر ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة التي أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و ضمت 10 أوائل في الشعبة العملية رياضة حيث من المقرر إتاحة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عقب انتهاء المؤتمر الصحفيلإعلان نسب النجاح وتكريم الاوائل بمقر وزارة التعليم بالعاصمة الإدارية

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للطالب متمنيا له دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميز خلال مراحل الدراسة المقبلة