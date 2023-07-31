«محمد» من أوائل الثانوية العامة بالشيخ زويد: «ربنا أكرمني ومضيعش تعبي»

«ربنا أكرمني ومضيعش تعبي»، هكذا عبر الطالب محمد فايز الحاصل على المركز الثالث علمي رياضة، على مستوى إدارة الشيخ زويد التعليمية، وذلك بنسبة 92%، أي بفارق 2% عن الحاصل على المركز الأول بالشيخ زويد، خلال حديثه لـ«الوطن»، ضمن أوائل الثانوية العامة بالشيخ زويد في شمال سيناء.

وأوضح الطالب محمد فايز سلامة عايش أبو رياش، أحد أبناء قبيلة الرياشات، وضمن أوائل الثانوية العامة 2023 بشمال سيناء، إنّ الله سبحانه وتعالى، كافئه على مجهوده وأهله طوال الفترة الماضية، قائلًا: «الحمدلله حصلت على ما توقعت أنا وأصدقائي في نتيجة الثانوية العامة 2023»، مشيرًا إلى أنه ومجموعة من أصدقائه، كانوا يذاكرون سويًا، ودرجاتهم عقب ظهور النتيجة متقاربة وتؤهلهم لدخول كلية الهندسة كما كانوا يحلمون ويخططون.

حب العلم وعشق الرياضة

وتابع الطالب المتفوق، قائلًا: «أنا من أسرة تحب العلم، والدي كبير مهندسين على المعاش، وأخي معيد في كلية، وأختي طبيبة صيدلانية، وأختي الثانية موجه مالي وإداري، ولي أخت معلمة أولى رياضيات، وأخ في كلية الهندسة، وأخت خريجة كلية تربية قسم لإنجليزي»

وقال الطالب، أحد أوائل نتيجة الثانوية العامة: «كنت أذاكر 7 ساعات وأستعين بأصدقائي لمساعدتي في الصعوبات»، مشيرا إلى أن امتحان مادة الكيمياء كان صعبا نوعا ما، بجانب اللغة العربية حيث تسببا امتحان في توتر شديد له وعدد من الطلاب، علاوة على أن الوقت لم يكن كافيا للإجابة.

الغش ليس طريقا للنجاح

ونصح الطالب المتفوق، جميع الطلاب الذين يعتمدون على الغش، أنه ليس طريقا للنجاح: « المذاكرة هي الطريق الوحيد للجد والاجتهاد، ولكل مجتهد نصيب».

يذكر أنه متاح حاليا الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على منصات «الوطن»، وذلك بدرجات كل مادة من مواد الثانوية العامة.