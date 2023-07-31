اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023، وسيكشف تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم، ليبدأ أولياء الأمور، عمليات البحث عن مصروفات الجامعات، وضمنها مصاريف الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة، التي تعمل على تطوير المناهج التعليمية لكليتي الحاسبات وإدارة الأعمال، وتوفير مصادر وكتب تعليمية من كبرى دور النشر العالمية لتأهيل الطلاب بشكل كامل.

مصاريف الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني لعام 2023-2024، حددها الموقع الرسمي للجامعة، موضحًا أن الجامعة توفر دورات تقوية في اللغة الإنجليزية لرفع مستوى الطلاب لمواكبة لغة الدراسة بالكلية، وكذلك تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

تفاصيل مصاريف الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، يتم إبلاغ طالب الثانوية العامة بالمصروفات الدراسية من خلال شئون الطلاب وقت التسجيل، بعد مراجعة الأوراق الخاصة بالتقديم واستيفاء الشروط، وفي حالة القبول يتم منح الطالب كود للسداد المصروفات، وهي كالآتي:

مصروفات كلية الحاسبات

- علمي علوم: في حدود 21.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

- علمي رياضة: في حدود 20.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

- مصروفات كلية إدارة الأعمال: في حدود 20.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الجامعة، أنّ الرسوم شاملة رسوم فتح الملف والمصاريف الإدارية والتكنولوجية والمحتوى الإلكتروني والتأمين الطبي ومصاريف الوزارة، ومع بداية من الفصل الدراسي الثاني، تُحدد المصروفات بناءً على عدد الساعات التي يسجلها الطالب.

تخصصات كلية الحاسبات والمعلومات

تشتمل الجامعة على كلية الحاسبات والمعلومات، التي تتيح للدارس درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات معتمد من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ويعادل ما تمنحه الجامعات الحكومية، وتقبل الكلية الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة العلمية والثانوية الأزهرية والثانوية الأمريكية والبريطانية شعبة علمي رياضة وتضم الكلية، قسم الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة.

معلومات عن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

تم إنشاء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنه 2008، كأول جامعة مصرية تتبنى مبدأ التعلم الإلكتروني، وتعتبر الجامعة المصرية الوحيدة التي استطاعت أن تحرر منتسبيها من الطلاب من عامل المكان والزمان، مع الاحتفاظ بالتواصل والتفاعل بين الأساتذة والطلاب، وذلك من خلال توفير الجامعة لقنوات تعليمية مرنة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

- أصل شهادة الميلاد الرقمية ونسختين منها.

- نموذج 2 جند للذكور من الجنسية المصرية ونموذج 6 جند للذكور برقم عسكري.

- 6 صور شخصية مقاس 4 * 6 .